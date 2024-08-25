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        5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu sona erdi

        Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 15:47 Güncelleme: 25.08.2024 - 15:47
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        5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu sona erdi
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        Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu tamamlandı.

        Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda startı verilen organizasyonda, 21 kilometrelik yarı maratonun yanı sıra 10 kilometre, şirketler, paralimpik ve çocuk koşuları da yapıldı.

        Organizasyona katılan yaklaşık 3 bin kişi, tarihi Odunpazarı bölgesi başta olmak üzere kent merkezinde bulunan cadde ve sokaklardan geçerek, başlangıç noktasında yarı maratonu tamamladı.

        Ödül töreninde sporcuları performanslarından dolayı kutlayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum. Spora gönül vermiş vatandaşlarımızın Eskişehir'de olması bizleri onurlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

        Organizasyonda kategorilerinde dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.

        Yarı maraton ve 10 kilometre koşusunda ilk üç sırayı alan sporcular şunlar:

        21 kilometre:

        Erkekler: Fetene Regasa (Etiyopya), Selim Seven, Sinan Kosay

        Kadınlar: Duygu Turgut Boran, Yuka Akamatsu (Japonya), Fatma Begüm Çağırgan

        10 kilometre:

        Erkekler: Ali Şimşek, Şemsettin Kaya, Muhittin Gürhan

        Kadınlar: Burcu Aktaş, Elif Gökçe Avcı Ataman, Nevin Şahin

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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