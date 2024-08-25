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        Eskişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 18:18 Güncelleme: 25.08.2024 - 18:25
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        Eskişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        F.K. idaresindeki 03 YB 483 plakalı otomobil, 71 Evler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde yoldan çıkıp yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü F.K. ile E.G. yaralandı.

        O sırada yoldan geçen düğün konvoyunda bulunanlar, yolda durarak yaralılara yardımcı oldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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