Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası" düzenlenen kupa töreniyle son buldu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Eskişehir Valiliği iş birliğiyle bakım ve koruma altında olan gençlere yönelik "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası" Tulpar At Çiftliğinde düzenlenen kupa töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 12:32 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası" düzenlenen kupa töreniyle son buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Eskişehir Valiliği iş birliğiyle bakım ve koruma altında olan gençlere yönelik "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası" Tulpar At Çiftliğinde düzenlenen kupa töreniyle sona erdi.

        Turnuvada dereceye giren gençler ve kurum antrenörleri kupa alırken, diğer katılımcılar ise özel kategorilerde plaket aldı.

        Eskişehir, Konya, Bilecik, Ankara, Yalova, Sakarya, Bursa ve Kütahya'daki kuruluşlardan turnuvaya katılan gençler, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir'in takdimiyle ödüllerini aldı.

        Farklı illerden gelen gençlerin turnuva sayesinde kaynaştığını ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini dile getiren Vali Aksoy, böyle bir ortamı onlara sundukları için mutluluk duyduklarını belirtti.

        Elektronik bağımlılık başta olmak üzere bağımlılıkların en önemli sorun olduğunu kaydeden Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bağımlılıklarla mücadelede en önemli yöntemlerden birisi spor. Gençlerimizin sporla ilgilenmesi ve daha sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi bakımından bu organizasyonu çok önemsedik. Farklı illerden gelen gençlerimizin Eskişehir'i tanıma fırsatı buldular, ilimizle ilgili bilgi edindiler. Bu anlamda hem kültürel hem sportif bir aktiviteyi gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizin daha sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmeleri bakımından oldukça önemli bir organizasyondu."

        Sporun çocukların psikososyal gelişimlerini desteklemek açısından önemli bir araç olduğuna değinen Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir ise, sporun aynı zamanda aidiyet, disiplin ve motivasyon için de gerekli olduğunun altını çizdi.

        Turnuvada herkesin kazandığını belirten Bilir, "Gençlerimizin gösterdiği medeni cesaretten dolayı onlara çok teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak spor bizim için vazgeçilmez hizmet araçlarımızdan bir tanesi. Bu bağlamda yaklaşık 6 bin çocuğumuz çeşitli spor dallarında kendilerine faaliyet alanı oluşturmuş durumda. Bunlardan 2 bin 100 çocuğumuz da kulübümüzün lisanslı aktif futbolcusudur." diye konuştu.

        Tören, kahvaltı ve diğer kültürel aktivitelerle devam etti.

        İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Kültür ve Turizm müdürü Bülent Avmanak, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Turan,Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Soner Coşkun katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        Sahte ürünlerle yapılan botoksta yüz felci riski
        Sahte ürünlerle yapılan botoksta yüz felci riski
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Sayıları artıyor! Her yıl 800 yangın daha
        Sayıları artıyor! Her yıl 800 yangın daha
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        Muslera müjdesi!
        Muslera müjdesi!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de otomobil karşı şeride geçerek iki araçla çarpıştı, bir kişi öl...
        Eskişehir'de otomobil karşı şeride geçerek iki araçla çarpıştı, bir kişi öl...
        Eskişehir'de otomobil, ikiye bölündü; 1 ölü, 3 yaralı
        Eskişehir'de otomobil, ikiye bölündü; 1 ölü, 3 yaralı
        Eskişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Eskişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu sona erdi
        5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu sona erdi
        5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu başladı
        5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu başladı
        Müsavat Dervişoğlu, Eskişehir'de Aydın ailesinin düğününe katıldı
        Müsavat Dervişoğlu, Eskişehir'de Aydın ailesinin düğününe katıldı