"Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası" düzenlenen kupa töreniyle son buldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Eskişehir Valiliği iş birliğiyle bakım ve koruma altında olan gençlere yönelik "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası" Tulpar At Çiftliğinde düzenlenen kupa töreniyle sona erdi.

Turnuvada dereceye giren gençler ve kurum antrenörleri kupa alırken, diğer katılımcılar ise özel kategorilerde plaket aldı.

Eskişehir, Konya, Bilecik, Ankara, Yalova, Sakarya, Bursa ve Kütahya'daki kuruluşlardan turnuvaya katılan gençler, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir'in takdimiyle ödüllerini aldı.

Farklı illerden gelen gençlerin turnuva sayesinde kaynaştığını ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini dile getiren Vali Aksoy, böyle bir ortamı onlara sundukları için mutluluk duyduklarını belirtti. Elektronik bağımlılık başta olmak üzere bağımlılıkların en önemli sorun olduğunu kaydeden Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bağımlılıklarla mücadelede en önemli yöntemlerden birisi spor. Gençlerimizin sporla ilgilenmesi ve daha sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi bakımından bu organizasyonu çok önemsedik. Farklı illerden gelen gençlerimizin Eskişehir'i tanıma fırsatı buldular, ilimizle ilgili bilgi edindiler. Bu anlamda hem kültürel hem sportif bir aktiviteyi gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizin daha sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmeleri bakımından oldukça önemli bir organizasyondu."

Sporun çocukların psikososyal gelişimlerini desteklemek açısından önemli bir araç olduğuna değinen Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir ise, sporun aynı zamanda aidiyet, disiplin ve motivasyon için de gerekli olduğunun altını çizdi. Turnuvada herkesin kazandığını belirten Bilir, "Gençlerimizin gösterdiği medeni cesaretten dolayı onlara çok teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak spor bizim için vazgeçilmez hizmet araçlarımızdan bir tanesi. Bu bağlamda yaklaşık 6 bin çocuğumuz çeşitli spor dallarında kendilerine faaliyet alanı oluşturmuş durumda. Bunlardan 2 bin 100 çocuğumuz da kulübümüzün lisanslı aktif futbolcusudur." diye konuştu.