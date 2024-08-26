Eskişehir'de otomobil karşı şeride geçerek iki araçla çarpıştı, bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobilin karşı şeride geçerek tır ve otomobille çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Oktay Ş. idaresindeki 06 GSA 64 plakalı otomobil, Ankara-Eskişehir kara yolunun Hoşnudiye Mahallesi mevkisinde refüje çarpıp karşı şeride geçerek Demir Ü. yönetimindeki 06 EIS 134 plakalı kiremit yüklü tır ile İdris A. kontrolündeki 34 FTR 895 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Oktay Ş. ile araçta buluan Rufi Coşkun (72) ve 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilin daha sonra savrularak kendi aracına çarptığını anlatan İdris A, "Çok süratliydi. Refüje çarpıp yükseldi. Yükselen araç, biraz yavaşladı. Tıra çarptı. Ondan seken otomobil benim aracıma çarptı. Çarpan otomobil ikiye bölündü. Arabada 4 kişiydiler. Bir tanesi camdan fırladı. Çok kötü bir andı. Tır olmasa ben de giderdim." diye konuştu.