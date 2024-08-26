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        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı KADES uygulamasını tanıtıyor

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla kadın destek uygulaması ve aile içi şiddetle mücadele konularında seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 14:39 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:39
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        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı KADES uygulamasını tanıtıyor
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        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla kadın destek uygulaması ve aile içi şiddetle mücadele konularında seminer düzenlendi.

        Odunpazarı ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmede gerçekleştirilen seminere 100 işletme çalışanı katıldı.

        KADES uygulamasının amaçlarının ve kullanımının anlatıldığı seminerde işletme çalışanlarına, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık eğitimi verildi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirmeler yapıldı.

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