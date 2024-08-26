Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı KADES uygulamasını tanıtıyor

KADES uygulamasının amaçlarının ve kullanımının anlatıldığı seminerde işletme çalışanlarına, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık eğitimi verildi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirmeler yapıldı.

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