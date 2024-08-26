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        Eskişehir'de yön levhasına çarpan minibüsteki çift öldü

        Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde minibüsün yön levhasına çarpması sonucu yaralanan çift, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 15:59 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:59
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        Eskişehir'de yön levhasına çarpan minibüsteki çift öldü
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        Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde minibüsün yön levhasına çarpması sonucu yaralanan çift, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

        Derya Kayıhan (34) idaresindeki 43 ACF 537 plakalı minibüs, Eskişehir-Ankara kara yolunun Mahmudiye geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki yön levhasına çarptı.

        Kazada sürücüyle yanındaki eşi Halil Kayıhan (39) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekibince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı çift, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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