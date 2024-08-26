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        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 18:39 Güncelleme: 26.08.2024 - 19:22
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        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ile Yunus D. (24) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda şüpheli, yanındaki tabancayla Yunus D'ye ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan Yunus D, ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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