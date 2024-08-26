Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ile Yunus D. (24) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

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