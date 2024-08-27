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        Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde pediatrik rehabilitasyon ünitesi açıldı

        Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde açılan pediatrik rehabilitasyon ünitesi, doğum öncesi ve sonrasında anne adaylarına yardımcı olmaya başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 16:58 Güncelleme: 27.08.2024 - 17:01
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        Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde pediatrik rehabilitasyon ünitesi açıldı
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        Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde açılan pediatrik rehabilitasyon ünitesi, doğum öncesi ve sonrasında anne adaylarına yardımcı olmaya başlayacak.

        Hastanede açılan pediatrik rehabilitasyon birimi, 18 yaş altındaki çocukların motor becerilerinin geliştirilmesine hizmet edecek.

        Çocukların ihtiyaçlarına göre ayarlanan egzersiz programları, tedavi uygulamaları ve rehabilitasyon tekniklerini kullanan birim çocukların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

        Gelişimini tamamlamamış olan beynin ilerleyici olmayan hasarı sonucu ortaya çıkan hareket ve duruş bozukluğuna neden olan serebral palsi gibi çocuklarda sık görülen hastalıkların da tedavi edildiği birimde 4 fizyoterapist hizmet verecek.

        Birimde, omurilik yaralanmaları, travmatik – anoksik beyin hasarı, kas hastalıkları, periferik sinir lezyonları, ekstremite kırıkları, meningomyelosel-hidrosefal, multipl skleroz ve skolyoz gibi sorunların da tedavisi yapılabilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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