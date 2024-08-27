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        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 1 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 18:51 Güncelleme: 27.08.2024 - 18:51
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        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 1 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Hoşnudiye Mahallesi'ndeki Yunus D'nin tabancayla vurularak yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan C.B. ile A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda dün alacak verecek nedeniyle Yunus D, C.B. ve A.A. arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan kavgada Yunus D. tabancayla vurularak yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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