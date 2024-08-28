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        Eskişehir'de uyuşturucu madde yetiştiren 1 kişi yakalandı

        Eskişehir'de uyuşturucu madde imal etmeye çalışan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:01 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:02
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        Eskişehir'de uyuşturucu madde yetiştiren 1 kişi yakalandı
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        Eskişehir'de uyuşturucu madde imal etmeye çalışan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Sivrihisar ilçesine arama gerçekleştirdi.

        Jandarma ekipleri, yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 sahte polis kimliği, birer ruhsatsız av tüfeği ve detektör ele geçirdi.

        Yakalanan şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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