Eskişehir'de uyuşturucu madde yetiştiren 1 kişi yakalandı

Jandarma ekipleri, yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 sahte polis kimliği, birer ruhsatsız av tüfeği ve detektör ele geçirdi.

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