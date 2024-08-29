Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Üniversiteli gençler afetlerde arama kurtarma için "örümcek" robot üretti

        YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) çalışmalarını sürdüren bir grup öğrenci, özellikle deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere ürettikleri, yazılım ve tasarımı kendilerine ait örümcek görünümlü robot prototipiyle TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin finalinde mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 11:17 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversiteli gençler afetlerde arama kurtarma için "örümcek" robot üretti
        ABONE OL
        ABONE OL

        YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) çalışmalarını sürdüren bir grup öğrenci, özellikle deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere ürettikleri, yazılım ve tasarımı kendilerine ait örümcek görünümlü robot prototipiyle TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin finalinde mücadele edecek.

        Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulan "Mergen" adlı takımın üyeleri Osman Özgün Ertan, Anıl Erke, Zeynep Ece Mızrak ve İrem Aylin Yüksel, ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ulutan'ın kendilerine tahsis ettiği alanda çalışmalarını sürdürüyor.

        Yazılımı ve tasarımı kendilerine ait "MRG-001" adını verdikleri örümcek görünümlü robotu üreterek bununla TEKNOFEST kapsamındaki İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın finaline kalmayı başaran öğrenciler, robotun özelliklerini geliştirerek "MRG-002" versiyonunu tamamladı.

        Gençler, deprem başta olmak üzere afetlerde ekiplerin insanlara ulaşmasına yardımcı olmasını hedefledikleri robotun yeni versiyonunda motorların kapasitesini artırdı. Her bir motorun torkunu 15 kilograma yükselten öğrenciler, robotu yük taşıyabilir hale getirdi.

        Ekip üyeleri, wifi ve bluetooth üzerinden ayrı ayrı çalışabilen, GPS konum bilgisi iletme özelliğine sahip "MRG-002"nin kameralarının yüksek çözünürlüklü 'Go-Pro'ya dönüştürülmesini planlıyor.

        "Mergen" takımı, gelecek ay Adana'da TEKNOFEST kapsamında yapılacak İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın finalinde birinciliği hedefliyor.

        - "GPS modunda 2 kilometre mesafeye ulaşabiliyor"

        ESOGÜ Öğrenci Proje Takımları Koordinatörü ve Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Mehmet Ay, AA muhabirine, Mergen'le yaklaşık 1 yıldır yürüttükleri robot çalışmasının bitirme projesi olarak başladığını söyledi.

        TEKNOFEST'e başvuran ekibin çalışkan üyelerden oluştuğunu belirten Ay, "Mezun olan öğrencilerden biri şimdiden işe girdi, hem de çok iyi bir firmada işe başladı." dedi.

        Ay, üniversite bünyesinde sadece havacılık ya da savunma sanayisine değil, sivil ihtiyaçlara yönelik çalışmalar da yapıldığını dile getirdi.

        Türkiye'nin afetlerle ilgili deneyimlerine değinen Ay, şu bilgileri verdi:

        "Öğrencilerimiz de afet için bir robot yapma düşüncesiyle geldiler ve bunu geliştirdiler. Literatürde, belki de dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışma haline geldi. Kozadan atılabilen bir robot, istediğimiz mesafeden afet noktasına insanın giremediği yerlere ulaşacak. Belki ileride bunu geliştirirlerse bu robotların sürüler halinde büyük alanlara müdahale etmesi ve afet çalışmalarına destek vermesi mümkün. Bu cihaz, GPS modunda 2 kilometre mesafeye ulaşabiliyor. Çalışmaların tümü prototip aşamasında, zamanla üzerinde geliştirmeler yapılacak Projede bunların otonom (kendi kendini yönetebilme) olmasını bekliyorlar. Otonom olsun, geri haber versin. Dolayısıyla afet bölgesine uçakla, helikopterle 100 robotu bırakalım. O 100 robot, afet bölgesinden bize haber versin. Bir afetzede bulduğu zaman orada bekleyerek kurtarma ekiplerine sinyal göndersin. Hayalleri bu."

        - "Engebeli arazilerde daha iyi yürüyüp görüntüler alabilir"

        Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Osman Özgün Ertan ise Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını, projenin depremler sonrası afet bölgelerinde hızlı arama tarama yapma düşüncesinden çıktığını anlattı.

        Hem can kaybını azaltmayı hem de ekiplerin can güvenliğini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Ertan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Robotumuz, 'hava veya kara yoluyla yukarıdan atılıp, ulaşımın zor olduğu yerlerde dronla taşınıp ya da helikopterden atılarak sonrasında kapsülünden çıkıp yürüyebilmeli ve arama tarama yapabilmeli' diye düşünülerek tasarlandı. Üstüne kamera, kızılötesi kameralar koyularak sıcaklık ve ses algılayıcıyla enkaz altındaki insanları tespit edebilecek. Sonrasında bu bilgileri ekiplere göndermesini amaçlıyoruz. Robotumuz, yüksek ve riskli binalara arama tarama ekipleri yerine gönderilerek can güvenliği konusunda avantaj sağlayabilecek. Kapalı alanlarda tarama özelliği iyi çalışıyor. Bu nedenle savunma sanayisinde de kullanılabilir. Şu anda bluetooth veya wifi üzerinden telefonla iletişim kuruyoruz. GPS de takmayı planlıyorum. GPS, robotun konumunu telefonuma gönderiyor. Şimdilik bu mesafe kısıtlı fakat bunu daha iyi ekipmanlarla daha büyük mesafelere çıkarabiliriz. İlla telefon olmak zorunda değil. Bu bilgiler, bilgisayara da gelebilir. Mesela bir ses algıladı, bu sesin ne olduğu, insan sesine benzeyip benzemediği yapay zekayla kararlaştırılıp arama tarama ekiplerine gönderilebilir."

        Ertan, robotun oluşturulmasında "katmanlı imalat" teknolojisinden yararlandıklarını, elektronik devreler hariç tüm parçaları 3 boyutlu yazıcıdan elde ettiklerini bildirdi.

        İlk prototip olan MRG-001 ile TEKNOFEST'te finale kalmayı başardıklarını kaydeden Ertan, "Engebeli arazilerde genellikle tank tekerleklerini kullanıyorlar fakat örümcek bacaklarını örnek alarak bu robotu tasarladık. Engebeli arazilerde daha iyi yürüyüp görüntüler alabilir, daha karmaşık şekillerde ayakta durabilir. Çok yönlü bir robot." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Kuruyan doğa harikası göl otopark oldu!
        Kuruyan doğa harikası göl otopark oldu!
        Yapay zeka hisselerinde düşüş!
        Yapay zeka hisselerinde düşüş!
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        3600 yıllık sır
        3600 yıllık sır
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Acil durum uyarısı yayınlanmıştı: Tayfun vurdu!
        Acil durum uyarısı yayınlanmıştı: Tayfun vurdu!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı

        Benzer Haberler

        İngiliz Waddington'un 20 yıllık fantom kol ağrısı, Eskişehir'de dindi
        İngiliz Waddington'un 20 yıllık fantom kol ağrısı, Eskişehir'de dindi
        Kazada kolunu kaybeden İngiliz hastanın ağrıları Eskişehir'deki pil tedavis...
        Kazada kolunu kaybeden İngiliz hastanın ağrıları Eskişehir'deki pil tedavis...
        Eskişehir'de 83 yaşındaki kadının evinin başkasına satıldığı iddiası
        Eskişehir'de 83 yaşındaki kadının evinin başkasına satıldığı iddiası
        Golbol ile başladığı kariyerinde Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı'na...
        Golbol ile başladığı kariyerinde Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı'na...
        Eskişehir'de uyuşturucu madde yetiştiren 1 kişi yakalandı
        Eskişehir'de uyuşturucu madde yetiştiren 1 kişi yakalandı
        MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ett...
        MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ett...