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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 11:39 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:39
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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aksoy, mesajında, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Mondros Ateşkesi ve Sevr Antlaşması hükümlerince vatanın işgal edilmek istenmesi üzerine, Türk milletinin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde vatan topraklarının kurtarılması amacıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlattığını belirtti.

        Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla ilk adımı atılan bağımsızlık mücadelesinin, 102 yıl önce Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Savaşı ile amacına ulaşarak zaferle sonuçlandığını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

        "Kurtuluş Savaşı'nın sonucunu tüm dünyaya duyuran 30 Ağustos Zaferi, tarihimizin akışını değiştiren, her zaman gururla andığımız kahramanlık destanıdır. Tarihte parlak zaferlere imza atan kahraman ordumuz, bölgesinde bir güç ve istikrar unsuru olarak ülkemizin saygınlığını artırmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin vatan savunmasında ve uluslararası görevlerdeki başarılarıyla iftihar ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda milletimize eşsiz zaferler kazandıran, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizle gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Bundan 102 yıl önce olduğu gibi Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında da ordumuz ve milletimiz, birlik ve dirliğimizi hedef alanları bertaraf ederek gelecekte emin adımlarla ilerleyecektir. Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü en içten duygularla kutluyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına ve vatandaşlarımıza esenlikler diliyorum."

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