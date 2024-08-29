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        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, muhtarlarla buluştu

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Odunpazarı ilçesine bağlı mahallelerde görevli muhtarlarla bir araya gelerek sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 14:09 Güncelleme: 29.08.2024 - 14:11
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        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, muhtarlarla buluştu
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        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Odunpazarı ilçesine bağlı mahallelerde görevli muhtarlarla bir araya gelerek sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, muhtarlar toplantısına katılan Bildirici'nin bölgedeki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

        Bildirici toplantıda, 1. basamak sağlıklı hayat merkezlerinin sağlık sistemindeki kritik rolü ve bu merkezlerin bölge halkı için taşıdığı önemi vurgulayan kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

        Yakında açılacak olan yeni sağlıklı hayat merkezlerinin konumu ve topluma sağlayacağı faydalar hakkında da bilgilendirme yapan Bildirici, sağlık sisteminin işlevselliğinin belirli bir düzen içerisinde sürdürülebilmesinin gerekliliğine dikkati çekti.

        Sağlık hizmetlerinin topluma daha etkin bir şekilde ulaştırılması ve toplumun bu sürece aktif katılımının önemine vurgu yapan Bildirici, bu yaklaşımın, sağlık hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasında kritik bir rol oynadığını ifade etti.

        Son dönemde artan aşı karşıtlığı ve bebeklerde topuk kanı alınmasına yönelik karşıt gelişmelere dair değerlendirmede bulunan Bildirici, "Bir damla kanla birçok hastalığın teşhis edilmesi mümkündür." dedi.

        Muhtarların talep ve sorularını yanıtlayan Bildirici, yıl sonunda faaliyete geçmesi planlanan yeni sağlıklı hayat merkezlerinin müjdesini verdi.

        Toplantıda Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu da yer aldı.

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