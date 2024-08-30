Eskişehir'deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Kaza anı bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazada, her iki aracın sürücüleriyle araçlardaki yolcular Mehmet Ali Kale (89), M.E.O. (8), M.F.O (8) ve F.K. (84) yaralandı.

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