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        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a "Karabayır" eleştirisi

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u, Karabayır mevkisindeki kaçak yapılarla ilgili açıklamasından dolayı eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 09:42 Güncelleme: 30.08.2024 - 09:42
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        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a "Karabayır" eleştirisi
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u, Karabayır mevkisindeki kaçak yapılarla ilgili açıklamasından dolayı eleştirdi.

        Albayrak, yaptığı açıklamada, Kurt'un kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını iddia ederek, kaçak yapılar konusunda mahkeme kararlarının bahane edildiğini öne sürdü.

        Kurt'un, "Yıkacaktım ama mahkeme kararı var yıkamıyorum." dediğini belirten Albayrak, "CHP İl Başkanı da İl Müdürümüzü suçlayarak istifaya davet ediyor. Odunpazarı Belediye Başkanı olarak Sayın Kazım Kurt, bölgesindeki kaçak yapıları tespit etmek ve gereğini yapmakla yükümlüdür. Bahsi geçen mevki, Odunpazarı Belediyesinin sorumluluk alanındadır." ifadesini kullandı.

        Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün Eskişehir Valiliğinden görevini yerine getirmeyen personelle ilgili inceleme talep ettiğini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

        "Ruhsatsız imalata yönelik olarak kaçak yapıların durdurularak yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18'inci ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre işlem yapılması, taşınmazların boş olarak teslimi hususunda defalarca yazılar yazılmasına rağmen Odunpazarı Belediyesince tahliye ve yıkım taleplerinin her defasında çeşitli gerekçeler ileri sürülerek yerine getirilmemiştir. CHP İl Başkanı bugün tespiti yapan, belediyeye yazan, gereği yerine getirilmeyince de ilgililer hakkında soruşturma yapılması için başvuru yapan kişiyi istifaya davet ediyor. Akıl tutulmasından başka bir şey değil.

        2 sene geçmiş bu kaçak yapılar yıkılmamış, yıkım kararını göstersin, kendisi yapıyı yıkmadan birileri gidip mahkemeye başvurdu ise 'Bu yapı benimdir' diye mahkemeye başvuranları açıklasın. Mahkeme eğer iddia ettiği gibi yürütmeyi durdurma kararı verdiyse bu karara yaptığı itirazı ve bölge mahkemesinin itiraz sonunda verdiği kararı paylaşsın. 'Yapı benimdir' diye mahkemeye başvuranlara kestiği cezaları göstersin, yaptığı suç duyurusunu göstersin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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