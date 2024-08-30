AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından Vilayet Meydanı'nda çelenk töreni

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca, Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenk töreni düzenlendi.

İl Başkanı Gürhan Albayrak, ilçe teşkilat başkanları ve üyelerinin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Albayrak, çelenk bırakılmasının ardından yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milletinin azim ve kararlılığının en büyük kanıtı olduğunu söyledi.

Zaferin, askeri başarının yanı sıra Türk milletinin bağımsızlık aşkının kanıtı olduğunu vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu: