AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, GSB yurt inşaatını inceledi
AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yapımı süren yurt inşaatında incelemede bulundu.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yapımı süren yurt inşaatında incelemede bulundu.
Muttalip mevkisinde 2 bin kişi kapasiteli 6 blok ve bir sosyal tesisin yer alacağı alanda inceleme yapan Dönmez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan ve diğer yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Eskişehir'deki 12 yerleşkesiyle öğrencilere barınma ve yemek hizmeti sunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtları, mevcut inşaatın tamamlanmasıyla 17 bin 500 kişilik kapasitesini 19 bine çıkaracak.
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