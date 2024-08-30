Sivrihisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Programa, Cumhuriyet Savcısı Köksal Yurduseven, daire amirleri, belediye meclisi üyeleri, askeri erkan, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

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