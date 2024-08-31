Eskişehir'de samanlıkta başlayıp evle ahıra sıçrayan yangın söndürüldü
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde samanlıkta çıkan ve kısa sürede büyüyerek bir evle ahıra sıçrayan yangın hasara neden oldu.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde samanlıkta çıkan ve kısa sürede büyüyerek bir evle ahıra sıçrayan yangın hasara neden oldu.
Gülpınar Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan samanlıkta gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Saman balyalarının tutulmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.
Alevler, bahçedeki bir evle ahıra sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Odunpazarı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasının ardından söndürülen yangında, evin giriş bölümü, ahır, samanlık ile traktör kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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