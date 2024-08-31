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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Seyitgazi'nin kurtuluşunun 102'inci yılı mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 12:27 Güncelleme: 31.08.2024 - 12:27
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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Seyitgazi'nin kurtuluşunun 102'inci yılı mesajı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Aksoy, mesajında, 1 Eylül 1922'de, adını Seyyid Battal Gazi'den alan Seyitgazi'nin, yurtta düşmanlara yer olmadığını ilan ettiğini belirtti.

        Milli Mücadele'de Seyitgazililerin eşsiz fedakarlıklar yaptığını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

        "Vatanımıza yönelik hain saldırılara karşı kahramanca mücadele veren Seyitgazililer, Yunan işgaline karşı destan yazdılar. 102 yıl önce yazılan bu destan, 'Seyitgaziliyim' diyen herkes için büyük övünç kaynağıdır. Vatan topraklarımızın bağımsızlığı için kahramanca mücadele eden Seyitgazilileri, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."

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