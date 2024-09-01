Eskişehir'de asayiş

Çalışmalarda, 29 bin 93 sentetik ecza hapı, 1 kilo 16 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 906 gram esrar, 571 sentetik uyuşturucu hap, 11 uyuşturucu kullanma aparatı, 8 hassas terazi, 4 av tüfeği, 3 tabanca, 11 şarjör ve 11 tabanca fişeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Ağustos tarihlerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde 145 olaya müdahale etti.

Yakalanan şüphelilerden 158'inin hükümlü olduğu, 264 kişinin ise ifadeye yönelik arandığı belirlendi.

731 uygulama noktasında, 5 bin 974 personelin görev yaptığı denetimlerde, 422 kişinin haklarında arama kararı bulunduğu tespit edildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ağustos'ta aranan şahıslarla ilgili il genelinde çalışma yapıldığı belirtildi.

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