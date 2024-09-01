Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinden marketlerde fiyat ve etiket denetimi

        Eskişehir'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince ağustos ayında yapılan fiyat ve etiket denetimlerinde 261 bin 778 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 12:28 Güncelleme: 01.09.2024 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinden marketlerde fiyat ve etiket denetimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince ağustos ayında yapılan fiyat ve etiket denetimlerinde 261 bin 778 lira idari para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından 1-30 Ağustos'ta il genelinde fiyat etiketi ile kasa-raf uyuşmazlığı kapsamında 131 firmada 2 bin 147 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 106 firmada 530 ürünün denetlendiği belirtildi.

        Ayrıca okulların açılış tarihinin yaklaşması sebebi ile kırtasiyelerin denetime dahil edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu denetimler sonucunda 56 kırtasiyede 980 ürün denetlendi. 6502 sayılı Kanun kapsamında yapılan denetimler sonucunda il müdürlüğümüz tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 261 bin 778 lira idari para cezası uygulanmış olup, haksız fiyat artışı kapsamında yapılan denetimler ise kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir. Tüketicilerimiz şikayetlerini Alo 175 tüketici hattına iletebilirler." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        TSK tarihinde bir ilk!
        TSK tarihinde bir ilk!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"
        "Pansuman"
        "Pansuman"
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Seyitgazi'nin kurtuluşunun 102'inci yılı mesajı
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Seyitgazi'nin kurtuluşunun 102'inci yılı mesajı
        Eskişehir'de "Zafer Bayramı Kabul Töreni" düzenlendi
        Eskişehir'de "Zafer Bayramı Kabul Töreni" düzenlendi
        Eskişehir'de samanlıkta başlayıp evle ahıra sıçrayan yangın söndürüldü
        Eskişehir'de samanlıkta başlayıp evle ahıra sıçrayan yangın söndürüldü
        Sivrihisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Sivrihisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, GSB yurt inşaatını inceledi
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, GSB yurt inşaatını inceledi