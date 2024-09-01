Eskişehir'de meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Yaralanan sürücü H.İ.K. ile eşi E.K, sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer kaza ise Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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