Eskişehir'de traktöre sıkışan çocuk öldü
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bisikletiyle çarptığı traktöre sıkışan çocuk yaşamını yitirdi.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bisikletiyle çarptığı traktöre sıkışan çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi'nde bisiklete binen Süleyman Büyükköse (10), seyir halindeki traktörün arka tekerine çarptı.
Büyükköse, kazanın etkisiyle aracın arka tekeri ile üst kasasının arasına sıkıştı.
Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Büyükköse'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Büyükköse'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.
Otopsi işlemlerinin akabinde ailesine teslim edilen Büyükköse'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazdan sonra toprağa verildi.
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