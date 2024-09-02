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        Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı

        Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:12
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        Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı
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        Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vilayet Meydanı'ndaki program, Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce tarafından Atatürk Anıtına çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının da okunduğu törende, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava İHA Binbaşı Hikmet Ozan Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Öğrencilerin şiirlerini okuması ve halk oyunları gösterisiyle sona eren törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan ÖZCAN, gaziler, şehit yakınları ve daire müdürleri katıldı.

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        Galeri
        Galeri

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