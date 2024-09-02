Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı

Öğrencilerin şiirlerini okuması ve halk oyunları gösterisiyle sona eren törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan ÖZCAN, gaziler, şehit yakınları ve daire müdürleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının da okunduğu törende, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava İHA Binbaşı Hikmet Ozan Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Vilayet Meydanı'ndaki program, Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce tarafından Atatürk Anıtına çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.