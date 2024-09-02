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        AK Parti İl Başkanı Albayrak, İnönü'de vatandaşlarla buluştu

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, İnönü ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:31 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:36
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        AK Parti İl Başkanı Albayrak, İnönü'de vatandaşlarla buluştu
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, İnönü ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı ve ilçe sakinleriyle buluşan Albayrak, vatandaşların görüş ve sorunlarını dinledi.

        Ziyarette İnönü'nün kalkınması için yapılabilecek projeler ve yatırımlar masaya yatırıldı.

        İl Başkanı Albayrak ve Belediye Başkanı Hamamcı, İnönü Kalesi ve İnleri, Çarşı Park, Kapalı Pazaryeri Parkı, Anıtpark ve Çocuk Sokağı, TOKİ Konutları, Karaahmetler köprüsü, Oklubalı Sosyal Tesis Spor Salonu ve Oklubalı Fırın Evleri gibi yapımına devam edilen ve tamamlanan proje yerlerini ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

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