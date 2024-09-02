Eskişehir'de Adli Yıl Açılış Töreni gerçekleştirildi
Eskişehir'de 2024 - 2025 Adli Yıl Açılış Töreni Eskişehir Adliyesi'nde gerçekleştirildi.
Eskişehir'de 2024 - 2025 Adli Yıl Açılış Töreni Eskişehir Adliyesi'nde gerçekleştirildi.
Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eskişehir Barosu Başkanı Avukat Mustafa Elagöz, Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Tören, Elagöz'ün adli yıl açılış konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sonlandı.
Açılışa, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve baroya bağlı avukatlar katıldı.
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