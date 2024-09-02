Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Direnişin Kalbi, Zaferin Eşiği" sergisi açıldı

        Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "1922 Osmanlı Gazetelerinde Eskişehir: Direnişin Kalbi, Zaferin Eşiği" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 19:04 Güncelleme: 02.09.2024 - 19:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de "Direnişin Kalbi, Zaferin Eşiği" sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "1922 Osmanlı Gazetelerinde Eskişehir: Direnişin Kalbi, Zaferin Eşiği" sergisi açıldı.

        Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki sergi, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak'ın kurdele kesimiyle açıldı.

        Sergide Milli Mücadele döneminde basında yer alan gazete kupürlerindeki haberler, Latin alfabesine çevrilerek ziyaretçilere sunuldu.

        Vali Aksoy, tarihi aidiyeti bilmek ve genç kuşaklara aktarmak açısından serginin önemli olduğunu söyledi.

        Eskişehir için mücadele eden bütün kahramanlara şükranlarını sunan Aksoy, şöyle konuştu:

        "Onların o mücadelesi olmasaydı bugün bu topraklarda özgür bir şekilde yaşıyor olamazdık. Bu anlamda emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Tarihimizi iyi bilmek ve genç kuşaklara ülkemizin ne zor şartlarda kurtarıldığı ve kurulduğunun anlatılması bakımından kurtuluş günlerini de bu yönüyle iyi değerlendirmemiz ve genç kuşaklara da aktarmamız gerekiyor. Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze yaptıkları bu çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum."

        Milletvekili Gürcan ise serginin daha detaylı düzenlenerek müzeye dönüşmesi gerektiğini ifade ederek, "Özellikle çocuklarımızın, Eskişehir'in, Afyon'un, Kütahya'nın, İzmir'in nasıl kurtarıldığı ve bu kurtarılmada kimlerin emeği olduğunu bilmeleri çok önemli. Kadınlarımızın, çocuklarımızın yani savaşa tüm milletin katıldığını bilmek ve bugünlere gelmek açısından düşündüğümüzde güzel bir hizmet olmuş. Bize bugünleri yaşatan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onların torunu olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

        Sergi 5 Eylül'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        Rusya'ın silahlanmasını eleştirdi
        Rusya'ın silahlanmasını eleştirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Nazmiye Muratlı, Paralimpik üçüncüsü!
        Nazmiye Muratlı, Paralimpik üçüncüsü!
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Galatasaray Osimhen transferini açıkladı!
        Galatasaray Osimhen transferini açıkladı!
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
        Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Mario'nun lisansı çıkarıldı!
        Mario'nun lisansı çıkarıldı!
        Ünlü İngiliz oyuncu İstanbul'da
        Ünlü İngiliz oyuncu İstanbul'da
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        "M çiçeği, yeni Kovid değil"
        "M çiçeği, yeni Kovid değil"
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 14 çocuk, İl Çocuk Kabu...
        Eskişehir'de sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 14 çocuk, İl Çocuk Kabu...
        Eskişehir'de "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi"nde 243 bin 482 kişiye eğitim v...
        Eskişehir'de "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi"nde 243 bin 482 kişiye eğitim v...
        TKDK Başkanı Antalyalı, "IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı"nda...
        TKDK Başkanı Antalyalı, "IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı"nda...
        5. Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı başladı
        5. Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı başladı
        Tuğba hemşirenin cenazesini ailesi teslim aldı, eşi adli kontrolle serbest...
        Tuğba hemşirenin cenazesini ailesi teslim aldı, eşi adli kontrolle serbest...
        Tuğba hemşirenin cenazesini ailesi teslim aldı, eşi adli kontrolle serbest...
        Tuğba hemşirenin cenazesini ailesi teslim aldı, eşi adli kontrolle serbest...