Üniversite kampüsünde kadın personel ve öğrenciler için savunma sanatları kursu veriliyor

GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) bünyesindeki kadın akademisyenler ve idari personel, üniversite yönetimince düzenlenen kursta öğrencilerle boks tekniklerini öğreniyor.

ESTÜ Kampüs Rekreasyon Ofisi, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin talebi doğrultusunda 20 kişinin katılımıyla geçen yıl kasım ayında ESTÜ Spor Salonunda Kadın Savunma Sanatları Kursu'nu başlattı.

Boks antrenörü Ramazan Taşkale eğitmenliğinde kadın akademisyenler, idari personel ve öğrencilerin gerek meslek ve okul yaşantılarında gerekse özel hayatlarında şiddet, gasp, kapkaç gibi olaylara karşı kendilerini korumaları amaçlanan kurs, haftada 1,5 saatten 3 aylık dönemlerde veriliyor.

Katılımcıların boksa dair temel teknikleri uygulamalı öğrendiği, spor yapmak için de tercih edilen kursa 60'ı akademik ve idari personel, 42'si öğrenci olmak üzere 102 kadın katıldı.

Kampüs Rekreasyonu Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Türkan Nihan Sabırlı, AA muhabirine, kadınların savunma sanatını öğrenmesinin çok önemli olduğunu, üniversite yönetiminin düzenlediği kurs sayesinde katılımcıların boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdiğini söyledi.

Kursta bir arada olmanın akademik başarıyı da olumlu etkilediğini anlatan Sabırlı, sözlerini şöyle sürdürdü: