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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de 25 yaşındaki kadın park halindeki araçta ölü bulundu

        Eskişehir'de bir hemşire, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:57 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:57
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de 25 yaşındaki kadın park halindeki araçta ölü bulundu
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        Eskişehir'de bir hemşire, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

        Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628. Sokak'ta, 26 AIC 139 plakalı aracın arka camının kırıldığını fark eden vatandaşlar, otomobilin arka koltuğunda bir kadının hareketsiz olduğunu gördü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, boğazında kesikler bulunduğu ve kimliğinin Tuğba Koç (25) olduğu tespit edilen kadının öldüğünü belirledi.

        Olay yeri inceleme ekibi ve savcının çalışmasının ardından Koç'un cansız bedeni, otopsi için hemşire olarak görev yaptığı Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Geçen yıl 3 Eylül'de evlenen ve birinci evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan kadının ölüm nedeninin tespiti için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

        Tuğba Koç'un ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında eşi A.K. gözaltına alındı.

        Şüpheli A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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