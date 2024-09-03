AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları'nda görev değişimi gerçekleşti

AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyip Altınkaynak, İl Başkanlığı binasında teşkilat üyelerinin katılımıyla düzenlenen törenle görevini Cihan Birsen'e devretti.

Toplantıda konuşan Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, gençlik kollarının önemli olduğunu belirterek, gençler sayesinde geleceğin var olduğunu kaydetti.

Göreve gelen Cihan Birsen'in yararlı çalışmalarda bulunacağını temenni eden Gürcan, "Gerçekten partimizde güzel bir hareketlilik, heyecan ve enerji var. Bu heyecan her gün artıyor. Bunda herkesin önemli katkılar var. İyi günümüz de kötü günümüz de olabilir, önemli olan günü birlikte geçirmek. Değerli olan budur. Hangi anda olursa olsun yeni arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

İl Başkanı Gürhan Albayrak ise, AK Parti'nin istişare partisi olduğunu belirterek, şunları dile getirdi: "Bugün bizim için çok önemli ve heyecanlı bir gün. AK Parti'nin gençlere, kadınlara vermiş olduğu ehemmiyeti her zaman göstermiştir ve göstermeye devam edecektir. Bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanı'mızı ne kadar müteşekkir olsak azdır. Tüzük gereği bir yaş sınırlaması vardı. Mushaf kardeşimizin yaşı da artık 30'u geçtiğinden dolayı bayrağı yeni, genç, dinamik, heyecanlı insanlara devredecekti. Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'mızın bizlerle, milletvekillerimizle yapmış olduğu istişareler sonucunda Cihan Birsen kardeşimiz dün görevi devraldı. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz."

Yeni Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen ise, Altınkaynak'tan devraldığı teşkilatı daha ileri taşıyacağını belirterek, "Bu aşamadan itibaren sayın bakanlarımızla, vekillerimizle, ana kademe kadın kolları ve teşkilatımızla tam bir uyum içerisinde gençliğe nasıl hizmet edileceğini, genç arkadaşlarımızı mücadelemize nasıl dahil edeceğimizin gayreti içerisinde olacağız. Gençliğe faydalı birçok fikri tasarlamış bulunmaktayız. Hızlıca yönetim ve yürütme kurullarımızı oluşturacağız, bütün planlı ve projeli hedeflerimizi genel merkezimiz, bakanlarımız, vekillerimiz, kadın kollarımızla istişare edeceğiz." diye konuştu.