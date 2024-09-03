Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünden metruk araçların kaldırılmasına yönelik çalışma yapıldı

Sahiplerine ulaşılamayan 3 aracın ise Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak bulundukları yerlerden kaldırılması sağlandı.

Polis ekiplerinin 1 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında sürdürdükleri çalışmalar sonucunda suç işlenme riski taşıyan ve çocuklar için tehlike oluşturan 12 araç, sahipleriyle görüşülerek bulundukları yerden kaldırıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi, suçun önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına sürdürülen çalışmalarda 15 metruk araç tespit edildi.

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