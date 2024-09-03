Eskişehir'de darbedilen kişinin ölümüyle ilgili 3 sanığın yargılanması sürüyor

Eskişehir'de, 1,5 yıl önce bir kişinin başına sert cisimle vurularak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tolga Ç. (48) ile tutuksuz yargılanan İbarat A. ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan Nevin E. ise duruşmada yer almadı.

Sanık Tolga Ç, 4'üncü celsedeki beyanında, daha önceki beyanlarının geçerli olduğunu belirterek, "Sadece eşimi ve kendimi korumak için yaptım. Başka bir amacım yoktu." diye konuştu.

Tutuksuz sanık İbarat A. ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyledi. Mahkeme savcısı, sanıkların mevcut durumlarının devamını ve dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti. Savunmaların ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, olayın gerçekleştiği apartmanın güvenlik kamerasına ait kayıtlarıyla telefon incelemesine dair sonucun beklenmesine ve sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmetti. Duruşma, ekim ayına ertelendi. - Olay Geçen yıl haziran ayında, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi Kırım Caddesi'ndeki bir evde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, Tolga Ç'nin (48), darbettiği Muhittin Bural (64) başına sert cisimle vurulması sonucu ağır yaralanmış, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Bural'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.