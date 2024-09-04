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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir hemşirenin ölümüne ilişkin gözaltına alınan eşi serbest bırakıldı

        Eskişehir'de, hemşire Tuğba Koç'un evlilik yıl dönümünde ölümüne ilişkin gözaltına alınan eşi, serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 11:56 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:56
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir hemşirenin ölümüne ilişkin gözaltına alınan eşi serbest bırakıldı
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        Eskişehir'de, hemşire Tuğba Koç'un evlilik yıl dönümünde ölümüne ilişkin gözaltına alınan eşi, serbest bırakıldı.

        Odunpazarı ilçesinde dün 26 AIC 139 plakalı aracın arka koltuğunda hemşire Tuğba Koç'un (25) ölü bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen A.K, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası mahkemeye çıkarıldı.

        A.K, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Tuğba Koç'un cenazesi, ailesi tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi morgundan teslim alındı. Bu sırada Koç'un yakınları gözyaşlarını tutamadı.

        Koç'un cenazesinin, Alpu ilçesine bağlı kırsal Alapınar Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

        Vadişehir Mahallesi 5628. Sokak'ta dün 26 AIC 139 plakalı aracın arka camının kırık olduğunu fark eden vatandaşlar, otomobilin arka koltuğunda bir kadının hareketsiz olduğunu görmüş, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunmuştu.

        Ekipler, boğazında kesikler bulunduğu ve kimliğinin Tuğba Koç olduğu tespit edilen kadının öldüğünü belirlemiş, olay yeri inceleme ekibi ve savcının çalışmasının ardından Koç'un cansız bedeni, otopsi için hemşire olarak görev yaptığı Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürülmüştü.

        Geçen yıl 3 Eylül'de evlenen ve birinci evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan kadının ölüm nedeninin tespiti için polisin başlattığı çalışmada, eşi A.K. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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