Eskişehir'de "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi"nde 243 bin 482 kişiye eğitim verildi

Proje hedefinin yüzde 71'ine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, "3 Eylül itibarıyla 243 bin 482 kadına eğitim verildi. Projede emeği geçenleri kutluyor, başta kadınlarımız olmak üzere tüm Eskişehirlilere sağlıklı bir hayat diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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