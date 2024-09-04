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        Eskişehir'de "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi"nde 243 bin 482 kişiye eğitim verildi

        Eskişehir Valiliğinin himayelerinde hayata geçirilen "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi" kapsamında 243 bin 482 kadına eğitim verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 18:20 Güncelleme: 04.09.2024 - 18:20
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        Eskişehir'de "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi"nde 243 bin 482 kişiye eğitim verildi
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        Eskişehir Valiliğinin himayelerinde hayata geçirilen "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi" kapsamında 243 bin 482 kadına eğitim verildiği bildirildi.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, ilde halk sağlığı çalışmaları kapsamında Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi"nin yürütüldüğü belirtildi.

        Proje hedefinin yüzde 71'ine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, "3 Eylül itibarıyla 243 bin 482 kadına eğitim verildi. Projede emeği geçenleri kutluyor, başta kadınlarımız olmak üzere tüm Eskişehirlilere sağlıklı bir hayat diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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