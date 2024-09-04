Eskişehir'de sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 14 çocuk, İl Çocuk Kabul Merkezine teslim edildi

Eskişehir Valiliği tarafından il genelinde çocukların sokakta çalıştırılması, dilendirilmesi ve dış çevrenin olumsuzluklarına maruz bırakılmasını engellemek amacıyla yapılan denetimler kapsamında ağustos ayında 14 çocuğun İl Çocuk Kabul Merkezine teslim edildiği bildirildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, dilenerek duygu istismarı yapan ve bu suça alet edilen çocuklardan vatandaşlarca kağıt mendil, su ve çiçek satın alınması veya bu kişilere para verilmesinin yasaklandığı hatırlatılarak, kolluk güçleri, zabıta birimleri ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekiplerince denetimler yapıldığı belirtildi.

Geçen ay yapılan denetimlerde, sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 14 çocuk tespit edildiği ve ekiplerce bu çocukların İl Çocuk Kabul Merkezine teslim edildiği duyurulan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün uzman meslek memurları ve pedagoglarca, bu çocukların ailelerine hane ziyareti gerçekleştirilerek gerekli inceleme çalışması yapılmış olup kendilerine ve ailelerine uygun sosyal ve ekonomik destekleme modellerinden yararlandırılmaları sağlanmıştır. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 5'inci maddesi hükümleri çerçevesinde bir çocuğumuz hakkında ilgili mahkemeden eğitim tedbiri talep edilmiştir. Çocuklardan 14'ü, genel sağlık ve aşı taraması yapılmak üzere sağlık kuruluşlarına bildirilmiştir. Çocuklarımızın 14'ü zorunlu eğitim çağında olup eğitim öğretime devam etmeleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli tedbirler alınmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne vatandaşlarımızca, çocukların sokakta çalıştırıldığı ya da dilendirildiği yönünde, 23 arama yapılarak ihbarda bulunulmuştur. Kolluk birimlerimiz süratle ihbarlar doğrultusunda olaylara müdahale etmiştir. İlk Kabul Birimi tarafından gerekli tespitler yapıldıktan sonra çocukların 14'ü ailelerine teslim edilmiş olup ebeveynlerine yazılı ihtarda bulunularak çocukların tekrar dilendirilmesi ya da sokakta çalıştırılması halinde yasal işlem yapılacağı tebliğ edilmiştir."