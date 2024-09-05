Eskişehir'de dilencilik yapan 34 kişiye para cezası kesildi

Eskişehir Valiliğince halkın merhamet duygusunun istismar edilerek dilencilik yapılmasına engel olmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 34 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, dilenerek duygu istismarı yapan ve bu suça alet edilen çocuklardan vatandaşlarca kağıt mendil, su ve çiçek satın alınması veya bu kişilere para verilmesinin yasaklandığı hatırlatılarak, kolluk güçleri, zabıta birimleri ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekiplerince denetimler yapıldığı belirtildi.

1-31 Ağustos tarihlerinde yapılan denetimlerde, dilencilik yapan 34 kişinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre, bu kişilere idari para cezası uygulanmış ve elde edilen 4 bin 845 lira dilencilik gelirinin mülkiyeti kamuya geçirilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzman meslek memurlarınca, önceki aylardan işlemi devam edilenlerle birlikte 9 kişiye hane ziyareti gerçekleştirilerek ailelerin ekonomik ve sosyal durumunun tespiti için gerekli çalışmalar başlatışmış, farklı ilde ikameti olan 12 kişiye ilişkin bilgiler gereği yapılmak üzere ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.