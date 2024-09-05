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        Eskişehir'de dilencilik yapan 34 kişiye para cezası kesildi

        Eskişehir Valiliğince halkın merhamet duygusunun istismar edilerek dilencilik yapılmasına engel olmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 34 kişiye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 09:36 Güncelleme: 05.09.2024 - 09:36
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        Eskişehir'de dilencilik yapan 34 kişiye para cezası kesildi
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        Eskişehir Valiliğince halkın merhamet duygusunun istismar edilerek dilencilik yapılmasına engel olmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 34 kişiye idari para cezası uygulandı.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, dilenerek duygu istismarı yapan ve bu suça alet edilen çocuklardan vatandaşlarca kağıt mendil, su ve çiçek satın alınması veya bu kişilere para verilmesinin yasaklandığı hatırlatılarak, kolluk güçleri, zabıta birimleri ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekiplerince denetimler yapıldığı belirtildi.

        1-31 Ağustos tarihlerinde yapılan denetimlerde, dilencilik yapan 34 kişinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre, bu kişilere idari para cezası uygulanmış ve elde edilen 4 bin 845 lira dilencilik gelirinin mülkiyeti kamuya geçirilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzman meslek memurlarınca, önceki aylardan işlemi devam edilenlerle birlikte 9 kişiye hane ziyareti gerçekleştirilerek ailelerin ekonomik ve sosyal durumunun tespiti için gerekli çalışmalar başlatışmış, farklı ilde ikameti olan 12 kişiye ilişkin bilgiler gereği yapılmak üzere ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, dilencilik yaptığı tespit edilen 18 kişinin, genel sağlık taramalarının yapılması için sağlık kurumlarına sevk edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

        "112 Acil Çağrı Merkezine, dilencilik yapan şahısların bulunduğu yönünde vatandaşlarımızca 18 arama yapılarak ihbarda bulunulmuştur. kolluk birimlerimiz süratle ihbarlar doğrultusunda olaylara müdahale etmiştir. Halkımızın merhamet duygusunun istismar edilerek dilencilik yapılmasına, kendini koruyamayacak durumda olanların dilencilikte kullanılmasına ve bu suretle toplumsal yardımlaşma anlayışının zedelenmesine mani olmak için ilgili birimlerimizce yürütülen çalışmalara, gerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan gerekse hassasiyet göstererek çalışmalarımıza katkı sunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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