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        Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Vali Aksoy'u ziyaret etti

        Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 11:13 Güncelleme: 05.09.2024 - 11:14
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        Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Vali Aksoy'u ziyaret etti
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        Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

        Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Görgün'le bir süre görüşen Vali Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Aksoy, Görgün'ü Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

        Görgün, ziyaret sırasında günün anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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