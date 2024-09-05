Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti'li Albayrak ve çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'yı ziyaret etti

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, çiftçilerle beraber Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 13:52 Güncelleme: 05.09.2024 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Albayrak ve çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'yı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, çiftçilerle beraber Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ziyarette bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Albayrak'ın Eskişehir'in taleplerini iletme konusunda Ankara'daki temaslarına ara vermeksizin devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, Eskişehir Genç Rençberler Grubu temsilcileriyle Bakan Yumaklı'yı ziyaret eden Albayrak'ın, genç üreticilerle tarım sektörünün taleplerini ilettiği duyuruldu.

        Yaklaşık 45 dakika süren ve samimi ortamda geçen görüşmeyi değerlendiren Gürhan Albayrak, "Üreten, toprağa bereket katan çiftçilerimizin her daim yanındayız. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği ve tüm paydaşların katıldığı çalıştay sonrası sektörün taleplerini rapor halinde Bakan'ımıza tek tek ilettik. Sayın Bakan'ımıza Eskişehir'e ve bilhassa genç çiftçilerimize gösterdiği ilgi, alaka ve misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

        Üreticilerle sık sık bir araya gelerek talepleri dinlediğini belirten Bakan Yumaklı, sıkıntıların çözümünde diyalogun önemini vurgulayarak, Albayrak ve beraberindeki Eskişehirli genç çiftçilere ziyaretleri için teşekkür etti.

        Ziyaretten oldukça memnun olduklarını söyleyen Eskişehir Genç Rençberler Grubu temsilcileri ise ilgileri için Bakan Yumaklı ile İl Başkanı Albayrak'a teşekkürlerini sundu.

        Ankara'da gerçekleşen ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş

        Benzer Haberler

        Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Vali Aksoy'u ziyaret etti
        Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Vali Aksoy'u ziyaret etti
        Pessinus Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı
        Pessinus Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı
        Eskişehir'de dilencilik yapan 34 kişiye para cezası kesildi
        Eskişehir'de dilencilik yapan 34 kişiye para cezası kesildi
        Eskişehir'de sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 14 çocuk, İl Çocuk Kabu...
        Eskişehir'de sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 14 çocuk, İl Çocuk Kabu...
        Eskişehir'de "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi"nde 243 bin 482 kişiye eğitim v...
        Eskişehir'de "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi"nde 243 bin 482 kişiye eğitim v...
        TKDK Başkanı Antalyalı, "IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı"nda...
        TKDK Başkanı Antalyalı, "IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı"nda...