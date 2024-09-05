Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Odunpazarı ilçesinde bir şüphelinin kaçak yollardan temin ederek getirdiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigaraları sattığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler tarafından şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 dolum makinesi, 2 kompresör makinesi, 43 kilogram kıyılmış tütün, 11 bin 840 içi tütün doldurulmuş makaron, 10 bin 292 dal bandrolsüz ve hologramsız makaron, 65 boş sigara paketi ve 376 kutu içinde 75 bin 200 dal faturasız makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Çalışma kapsamında 2 şüphelinin evlerinde uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdikleri bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu şüphelinin evlerinde yapılan aramada, 476 gram esrar, 20 kök kenevir ve 11 tabanca fişeği ele geçirildi.