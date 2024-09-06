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        Eskişehir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Eskişehir'de, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 01:58 Güncelleme: 06.09.2024 - 02:02
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        Eskişehir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Eskişehir'de, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Binali K. idaresindeki 26 AIY 912 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Eskişehir kara yolu Eskişehir Toptancılar İş Merkezi (ESTİM) köprülü kavşağı alt geçidinde Ahmed E. yönetimindeki 26 ACD 358 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Çarpışmasının etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Araçlarda bulunan 1'i çocuk, toplam 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırdı.

        Hastanede tedavi altına alınan 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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