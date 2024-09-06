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        Eskişehir Valisi Aksoy, yapımı tamamlanan okullarda incelemelerde bulundu

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yapımı tamamlanarak hizmete açılacak iki okulu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 12:21 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:27
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        Eskişehir Valisi Aksoy, yapımı tamamlanan okullarda incelemelerde bulundu
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yapımı tamamlanarak hizmete açılacak iki okulu ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamada, Vali Aksoy, Hatice Ongurlar Ortaokulu'ndaki ziyaretinde okulun son durumu ve çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı, okulu eğitim öğretim hizmetlerine kazandırdıkları için hayırsever Avni Ongurlar ile ailesine teşekkür etti.

        Aksoy, Eskişehir Anadolu Lisesi'ni de ziyaret ederek okulun son durumu ve çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi adı. Vali Aksoy, eksikliklerin giderilmesi konusunda yetkililere talimat verdi.

        Eğitimde verimlilik ve kalite bakımından fiziki olanakların önemine dikkati çeken Aksoy, modern bir eğitim yuvasına kavuşan öğrenci ve öğretmenlere, eğitim camiasına yeni binalarının hayırlı olmasını diledi.

        Vali Aksoy, ayrıca okul bahçesine ilk fidanı dikti, can suyu verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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