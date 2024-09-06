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        AK Parti İlçe Başkanı Kaya'dan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a "yetki karmaşası" eleştirisi

        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Tepebaşı Belediyesinde yetki karmaşası olduğunu iddia ederek, Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a eleştirilerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 16:18 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:20
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        AK Parti İlçe Başkanı Kaya'dan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a "yetki karmaşası" eleştirisi
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        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Tepebaşı Belediyesinde yetki karmaşası olduğunu iddia ederek, Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a eleştirilerde bulundu.

        Kaya, yaptığı açıklamada, Tepebaşı ilçesinde yaşayan ve çalışan vatandaşlarla sürekli iç içe olduklarını, her gün farklı mahallelerde, esnaf ziyaretleriyle ve çeşitli toplantılarla hemşehrilerinin dertlerini, sıkıntılarını ve ilçenin sorunlarını dinlediklerini belirtti.

        Son zamanlarda birçok vatandaştan "Tepebaşı Belediyesini Ahmet Başkan yönetmiyor." serzenişini duymaya başladıklarını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın yoğun serzenişleri üzerine bir araştırma yaptık ve Tepebaşı Belediyesinde bir paralel yapı oluştuğunu üzülerek tespit ettik. Belediyede iki başkan yardımcısı ve bir bürokratın adeta kendi stratejilerini uygulamaya çalışarak belediyeyi yönettiklerini öğrendik. Bu durum, ilçemiz adına büyük bir skandaldır ve demokratik teamüllerle bağdaşmamaktadır.

        Ahmet Ataç, halkın oylarıyla seçilmiş ve yetkisini halktan almış bir isimdir. Yetki ve sorumluluklarını hiçbir şekilde başkalarıyla paylaşmamalıdır. Seçilmiş bir kişi, halktan aldığı yetkiyle kararlarını alır ve ekiplerini çalıştırır. Bu yetkiyi başkalarına dağıtmak ise kabul edilemez bir durumdur. Dahası, 'Ahmet Ataç'tan sonra ben geleceğim' diyerek gelecekteki başkanlık hayalleri kuran kişilerin, şimdiden belediyeyi yönetmeye başlaması gibi bir görüntü oluşmuş durumda. Tepebaşı ilçesi halkı adına bu tür sığ ve kişisel çıkarlar için yapılan planların sonuna gelindiğinin bilinmesini isteriz. Bir sonraki yerel seçimde, Tepebaşı ilçemizi bu kaos ortamından kurtararak AK Belediyecilik ile tanıştıracağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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