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        Alpu'da 14 yılda 500 hektar alan ağaçlandırıldı

        Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce Alpu ilçesinde son 14 yılda yapılan çalışmalarla, 500 hektar toprak alan ağaçlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 16:46 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:48
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        Alpu'da 14 yılda 500 hektar alan ağaçlandırıldı
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        Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce Alpu ilçesinde son 14 yılda yapılan çalışmalarla, 500 hektar toprak alan ağaçlandırıldı.

        Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çatacık Orman İşletme Müdürlüğünce ilçeye bağlı Söğütcük Mahallesi'nde 2010 yılında başlanan ağaçlandırma çalışması kapsamında toplam 500 hektarlık alanın yeşillendirildiği belirtildi.

        Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü ve Gökçekaya Orman İşletme Şefliğince yürütülen Söğütcük Mahallesi ağaçlandırma ve rehabilitasyon projesi kapsamında ise geçen yıl 100 hektarlık sahada dozer sürümü ve buror teras çalışmalarının tamamlandığı bildirilen açıklamada, kasım ayında sahaya 85 bin karaçam ve 25 bin muhtelif yapraklı türlerde fidan dikildiği bilgisi verildi.

        Bu sene planlama çerçevesinde ise Gökçekaya Orman İşletme Şefliği sorumluluğunda olan 100 hektar alanda dozer sürümü ve mini ekskavatör ile buror teras çalışması yapıldığı kaydedilen açıklamada, Orman Bölge Müdür Yardımcısı İsmet Kıraç ve Etüt Proje Başmühendisi Ender Tuncer'in sahada incelemelerde bulunarak, çalışmaların hızlandırılması ve 2024 sonbaharında bu bölgeye fidan dikimlerinin de yapılması yönünde talimatlar verdiği ifade edildi.

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