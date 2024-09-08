Eskişehir'de trafikte kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince, kentin ana arterlerinde trafik denetimi yapıldı.

Eskişehir'de dronla yapılan trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.