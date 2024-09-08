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        Eskişehir'de 2024-2025 Adli Yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 2024 - 2025 Adli Yıl değerlendirme toplantısı Eskişehir Adliyesi Yunus Emre Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 16:10 Güncelleme: 08.09.2024 - 16:12
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        Eskişehir'de 2024-2025 Adli Yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 2024 - 2025 Adli Yıl değerlendirme toplantısı Eskişehir Adliyesi Yunus Emre Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

        Toplantıda yeni yıla ilişkin mesajlar verilirken, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2023-2024 adli yılında gerçekleştirilen çalışmalar sunumlar eşliğinde açıklandı.

        Sunumun ardından söz alan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir’in her alanda Türkiye’de önemli bir kavşak olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

        "Yeni adli yılımızda daha önce yaptığımız gibi adli hizmetlerimizin seviyesini standartların üzerine çıkarmalıyız. Eskişehir’in güvenli şehir sloganını korumak için çalışmalıyız. Koordineli ve uygulama birliği içerisinde suçun önlenmesi için yenilikçi çalışmalarımıza bu yıl da devam edeceğiz."

        Toplantıya adli personel katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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