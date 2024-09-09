Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

İl genelinde 24 olaya müdahale eden ekipler, 33 şüpheliye işlem yaptı. 4 şüphelinin tutuklandığı operasyonlarda, 29 kişi serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, uyuşturucunun önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2-9 Eylül'de faaliyetler icra edildiği belirtildi.

Eskişehir Valiliğince kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde yapılan bir haftalık çalışmalarda 4 şüphelinin tutuklandığını bildirildi.

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