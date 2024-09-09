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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir Valiliğince kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde yapılan bir haftalık çalışmalarda 4 şüphelinin tutuklandığını bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 09:57 Güncelleme: 09.09.2024 - 09:57
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir Valiliğince kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde yapılan bir haftalık çalışmalarda 4 şüphelinin tutuklandığını bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, uyuşturucunun önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2-9 Eylül'de faaliyetler icra edildiği belirtildi.

        İl genelinde 24 olaya müdahale eden ekipler, 33 şüpheliye işlem yaptı. 4 şüphelinin tutuklandığı operasyonlarda, 29 kişi serbest bırakıldı.

        Operasyonlarda, 85,64 sentetik uyuşturucu, 248 sentetik ecza hap, 20 kök kenevir, 510 gram esrar, 571 sentetik uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 56 sarma kağıt, av tüfeği, kuru sıkı tabanca, 17 av tüfeği fişeği ve 2 kuru sıkı fişeği ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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