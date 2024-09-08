Çorum'da trafik kazasında eşiyle birlikte yaşamını yitiren polis memuru, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Filiz Kudu'nun eşi Kahraman Kudu'nun cenazesi ise memleketi Zonguldak'a uğurlanmış, çiftçin yaralanan çocukları Elif Su (8) ile Berin Su Kudu (6) tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek, yakınlarına teslim edilmişti.

Kazada, sürücü Kudu ile eşi Filiz Kudu (46) yaşamını yitirmiş, çiftin çocukları Elif Su (8) ile Berin Su Kudu (6) ise yaralanmıştı.

Daha sonra Kudu'nun naaşı, ilçe mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapan Filiz Kudu, için burada helallik alındı, dua edildi.

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