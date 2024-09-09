Eskişehir'de hafif ticari araç bir apartmanın bahçesine devrildi
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bir apartmanın bahçesine devrildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bir apartmanın bahçesine devrildi.
Gökmeydan Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde seyreden Levent Y. (28) idaresindeki 26 VV 290 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yaklaşık 2 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine devrilen aracın sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden uzaklaştı.
Bir süre sonra polis ekiplerince yakalanan sürücünün ekiplerce yapılan kontrollerde, 2,44 promil alkollü olduğu belirlendi.
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