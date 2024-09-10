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        Eskişehir'de park görevlisi başıboş köpeğin saldırısına uğradı

        Odunpazarı ilçesindeki parkta başıboş köpeğin saldırısına uğrayan park görevlisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:35 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:37
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        Eskişehir'de park görevlisi başıboş köpeğin saldırısına uğradı
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        Odunpazarı ilçesindeki parkta başıboş köpeğin saldırısına uğrayan park görevlisi yaralandı.

        Sümer Mahallesi mevkiinde bulunan Dede Korkut Parkı'nda meydana gelen olayda, köpek parkın bakım ve onarım görevlisine saldırdı.

        Hafif şekilde yaralanan görevli, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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