Eskişehir'de park görevlisi başıboş köpeğin saldırısına uğradı
Odunpazarı ilçesindeki parkta başıboş köpeğin saldırısına uğrayan park görevlisi yaralandı.
Odunpazarı ilçesindeki parkta başıboş köpeğin saldırısına uğrayan park görevlisi yaralandı.
Sümer Mahallesi mevkiinde bulunan Dede Korkut Parkı'nda meydana gelen olayda, köpek parkın bakım ve onarım görevlisine saldırdı.
Hafif şekilde yaralanan görevli, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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